Experten-Einschätzung 11.02.2026 10:49:47

Siemens Energy-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Siemens Energy-Papiers durch Bernstein Research-Analyst Alasdair Leslie.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Outperform" belassen. Der Umfang neuer Aufträge habe die Konsensschätzung um mehr als ein Fünftel übertroffen, schrieb Alasdair Leslie am Mittwoch. Fast ebenso groß sei der Vorsprung beim operativen Ergebnis (Ebit) gegenüber der durchschnittlichen Markterwartung.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 10:33 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,1 Prozent auf 158,30 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 5,24 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 761 908 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 31,5 Prozent aufwärts. Am 11.02.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:23 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Siemens Energy AG

