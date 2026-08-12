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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Analyse im Blick 12.08.2026 13:49:54

Siemens Energy-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet

Siemens Energy-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Siemens Energy-Aktie durch Bernstein Research.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Zahl der Mechaniker, Elektriker und Schlosser begrenze das Tempo des Aufbaus von Datenzentren in den USA, schrieb Chad Dillard in einer Branchenstudie am Mittwoch. Das entsprechende Arbeitskräftepotenzial dort sei geringer, als es statistische Daten suggerierten. Die Einstellungsquoten dieser Facharbeiter hätten sich von einem Höhepunkt im Jahr 2023 abgeschwächt. Das Arbeitskräfteangebot begrenze den Aufbau von Datenzentren bis 2030 auf 35 Gigawatt jährlich. Dieser personelle Engpass werde die Unternehmen dazu bewegen, in der Fertigung auf Modularisierung zu setzen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie legte um 13:33 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 163,80 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 28,21 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 927 037 Siemens Energy-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte die Aktie um 36,6 Prozent. Am 11.11.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 23:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Siemens Energy AG

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