Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Analyse im Blick
|
12.08.2026 13:49:54
Siemens Energy-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Zahl der Mechaniker, Elektriker und Schlosser begrenze das Tempo des Aufbaus von Datenzentren in den USA, schrieb Chad Dillard in einer Branchenstudie am Mittwoch. Das entsprechende Arbeitskräftepotenzial dort sei geringer, als es statistische Daten suggerierten. Die Einstellungsquoten dieser Facharbeiter hätten sich von einem Höhepunkt im Jahr 2023 abgeschwächt. Das Arbeitskräfteangebot begrenze den Aufbau von Datenzentren bis 2030 auf 35 Gigawatt jährlich. Dieser personelle Engpass werde die Unternehmen dazu bewegen, in der Fertigung auf Modularisierung zu setzen.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Aktie legte um 13:33 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 163,80 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 28,21 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 927 037 Siemens Energy-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte die Aktie um 36,6 Prozent. Am 11.11.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 23:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
13.08.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
13.08.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
13.08.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
13.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen LUS-DAX am Donnerstagmittag steigen (finanzen.at)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der DAX mittags (finanzen.at)
|
13.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
13.08.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
13.08.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AG
|13.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|161,00
|-0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- ATX geht fester in den Feierabend -- DAX schließlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen uneinheitlich.