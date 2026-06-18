Siemens Energy-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach einem Bericht über eine Trennung vom Geschäft mit Kompressoren und Dampfturbinen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Eine solche Maßnahme würde die operative Marge (Ebita) von 2028 an um geschätzte 60 Basispunkte anheben, schrieb Colin Moody am Donnerstag in einer ersten Einschätzung. Das Segment könne gegenwärtig mit 7 bis 8 Milliarden Euro bewertet werden.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens Energy-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 14:03 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,4 Prozent auf 170,48 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 17,32 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten 1 768 834 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 42,2 Prozent nach oben. Am 05.08.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:09 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:09 / EDT



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