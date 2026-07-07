Siemens Energy-Analyse: Barclays Capital verschlechtert Bewertung der Aktie auf Underweight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 110 auf 130 Euro angehoben, die Aktien aber von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Papiere preisten bereits ein, dass der beste Geschäftszyklus einer ganzen Generation für immer anhalte, schrieb Vlad Sergievskii am Montag. Er kalkuliert zwar mit einer Ergebnissteigerung von im Schnitt 25 Prozent bis 2030. Auftragseingang und Free Cashflow dürften allerdings bereits 2026 ihren Zenit erreichen.

Aktienanalyse online: Die Siemens Energy-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:38 Uhr verlor das Papier 5,2 Prozent auf 161,50 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 19,50 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im heutigen Handel wurden bisher 648 143 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 34,7 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Siemens Energy am 05.08.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:45 / GMT





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