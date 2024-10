Siemens Energy-Analyse: Buy-Bewertung für Siemens Energy-Aktie von Goldman Sachs Group Inc.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy von 35,30 auf 40,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energietechnikkonzern gehe von der Erholung in den Wachstumsmodus über, schrieb Analyst Ajay Patel in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Energy-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:18 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 36,04 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 13,21 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 875 170 Siemens Energy-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 200,3 Prozent zu Buche. Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2024 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

