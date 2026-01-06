Siemens Energy-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein

Hier sind die Erkenntnisse von Deutsche Bank AG-Analyst Gael de-Bray, der das Siemens Energy-Papier näher betrachtet hat.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Er erwarte weiterhin eine starke Geschäftsentwicklung, schrieb Gael de-Bray in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die am 11. Februar erwarteten Zahlen des Energietechnikkonzerns zum ersten Geschäftsquartal. Zudem sehe er Aufwärtspotenzial für die Prognose für den freien Barmittelzufluss für 2025/26.

Um 15:57 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 127,90 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 5,55 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 767 019 Siemens Energy-Aktien. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Siemens Energy am 11.02.2026 präsentieren.

