Siemens Energy-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Die Perspektiven für die Münchner seien über 2030 hinaus vielversprechend, schrieb Gael de-Bray am Mittwoch nach Zahlen und Ausblick. Rechenzentren würden zu einem zusätzlichen Faktor für das Aktienszenario, ohne aber dessen Grundlage zu sein. Er schätzt, dass sie bis 2040 beim Wachstum des Strombedarfs wohl ein Fünftel ausmachen.

Aktienbewertung im Detail: Die Siemens Energy-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 11:12 Uhr 1,4 Prozent. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 56,06 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über XETRA 915 324 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 12,2 Prozent nach oben. Siemens Energy dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET



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