Siemens Energy-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) stuft Aktie mit Buy ein

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz und der Gewinn hätten im vierten Quartal den vom Unternehmen ermittelten Konsens übertroffen, schrieb Richard Dawson am Mittwoch. Der Energietechnik-Konzern spüre kein Nachlassen der Nachfrage. Nach dem jüngsten Kursrutsch seien die Neuigkeiten vom Mittwoch ermutigend.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Siemens Energy legte um 13:21 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 10,0 Prozent auf 131,86 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 55,47 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 1 903 505 Stück. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 10,0 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens Energy am 11.11.2026 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:48 / GMT

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