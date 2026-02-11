Siemens Energy Aktie

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

Analyse im Blick 11.02.2026 09:39:11

Siemens Energy-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie

RBC Capital Markets hat eine eingehende Prüfung der Siemens Energy-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate seien durch die Bank deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Highlight des Ganzen sei die starke Auftragsdynamik und der sehr hohe Free Cashflow.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens Energy-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 09:23 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,3 Prozent auf 158,65 EUR. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 5,45 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 295 154 Siemens Energy-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 31,8 Prozent aufwärts. Die Quartalsbilanz für Q1 2026 wird am 11.02.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:08 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:08 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Siemens Energy AG

