Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Investment-Tipp 02.10.2026 09:45:09

Siemens Energy-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie

Siemens Energy-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Siemens Energy-Aktie durch RBC Capital Markets.

Die kanadische Bank RBC hat Siemens Energy in die Liste der "Top 30 Global Ideas for 2026" aufgenommen. Die Aktien belässt der Experte Colin Moody mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform". Er rechnet laut dem am Freitag vorliegenden Report bis 2030 mit einem durchschnittlichen Wachstum von 13 Prozent per annum und einer Steigerung des operativen Ergebnisses (Ebita) um im Schnitt 40 Prozent. Die Branche verzeichne derweil nur Steigerungsraten von 5 und 9 Prozent, so Moody.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens Energy-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie notierte um 09:29 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 144,64 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 38,27 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 124 626 Siemens Energy-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 20,6 Prozent zu Buche. Am 11.11.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:53 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Siemens Energy AG

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