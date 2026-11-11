Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Aktie auf dem Prüfstand
|
11.11.2026 11:04:47
Siemens Energy-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Overweight" belassen. Der Energietechnikkonzern weise sektorweit führendes Wachstum auf, schrieb Phil Buller am Mittwoch in seiner Beurteilung des vierten Geschäftsquartals. Er geht davon aus, dass die Margenausweitung sich fortsetzt. Beträchtliche Barmittelausschüttungen seien ein klares Zeichen der Zuversicht.
Aktienbewertung im Detail: Die Siemens Energy-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Um 10:48 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 8,0 Prozent auf 129,46 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 89,25 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1 307 846 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Anteilsschein um 8,0 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens Energy am 11.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
13:00
|Siemens Energy – Ziele für 2030 euphorisieren Investoren (NewsTool)
|
13:00
|Siemens Energy – Ziele für 2030 euphorisieren Investoren (NewsTool)
|
11:28
|Siemens Energy-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: DAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 steigt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
11.11.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AG
|10:38
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|06:54
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:38
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|06:54
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:38
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|06:54
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|132,30
|0,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX nach Rekord stabil - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street leichter -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.