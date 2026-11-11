Siemens Energy-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Phil Buller hat sich intensiv mit dem Siemens Energy-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Overweight" belassen. Der Energietechnikkonzern weise sektorweit führendes Wachstum auf, schrieb Phil Buller am Mittwoch in seiner Beurteilung des vierten Geschäftsquartals. Er geht davon aus, dass die Margenausweitung sich fortsetzt. Beträchtliche Barmittelausschüttungen seien ein klares Zeichen der Zuversicht.

Aktienbewertung im Detail: Die Siemens Energy-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 10:48 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 8,0 Prozent auf 129,46 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 89,25 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1 307 846 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Anteilsschein um 8,0 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens Energy am 11.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:05 / GMT



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