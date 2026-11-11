Siemens Energy Aktie

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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Aktie auf dem Prüfstand 11.11.2026 11:04:47

Siemens Energy-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie

Siemens Energy-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Phil Buller hat sich intensiv mit dem Siemens Energy-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Overweight" belassen. Der Energietechnikkonzern weise sektorweit führendes Wachstum auf, schrieb Phil Buller am Mittwoch in seiner Beurteilung des vierten Geschäftsquartals. Er geht davon aus, dass die Margenausweitung sich fortsetzt. Beträchtliche Barmittelausschüttungen seien ein klares Zeichen der Zuversicht.

Aktienbewertung im Detail: Die Siemens Energy-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 10:48 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 8,0 Prozent auf 129,46 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 89,25 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1 307 846 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Anteilsschein um 8,0 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens Energy am 11.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor ein
Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Siemens Energy-Aktie mit Buy
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Bildquelle: Siemens Energy AG

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