Siemens Energy-Analyse: Underperform-Bewertung für Siemens Energy-Aktie von Bernstein Research

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der Energietechnik-Konzern habe seine vorläufig veröffentlichten Zahlen bestätigt, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Änderungen am Ausblick habe es nicht gegeben. Insofern sei der Neuigkeitsgehalt des Quartalsberichts gering.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Energy-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Um 08:42 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 14,50 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 17,24 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 5 305 Aktien. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2024 um 21,2 Prozent. Am 07.02.2024 werden die Kennzahlen für Q1 2024 voraussichtlich präsentiert.

