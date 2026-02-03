Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
03.02.2026 12:00:16
Siemens Energy Bets $1 Billion That A.I. Power Demand Will Last
The German manufacturer announced plans to expand factories in several U.S. states and build a new plant in Mississippi.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
