Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|
17.01.2026 06:51:00
Siemens-Energy-Boss könnte dieses Jahr knapp 40 Millionen Euro verdienen
Vor zwei Jahren musste der Bund den Energietechnik-Konzern Siemens Energy noch mit einer Bürgschaft stützen. Nun laufen die Geschäfte blendend. Und der Vorstand soll dafür üppig entlohnt werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
