Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|
03.02.2026 12:00:07
Siemens Energy calls for Trump policy stability as it commits $1bn to US
German group’s boss says America remains ‘excellent market’ despite ‘painful’ wind farm and tariff movesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
