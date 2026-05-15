Siemens Energy: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Siemens Energy gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,530 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 12,04 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 14,87 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 12,14 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at