Siemens Energy: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Siemens Energy ließ sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Siemens Energy die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,76 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 51,40 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 43,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,00 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 49,81 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at