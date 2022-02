Siemens Energy erhöht Druck auf Problemtochter Gamesa - Aktien sehr schwach

"Wir erwarten nun vom Management, dass mit Disziplin und aller Konsequenz die Wende vorangetrieben wird", sagte Siemens-Energy -Chef Christian Bruch in einer am Freitag vorab veröffentlichten Rede zur Hauptversammlung am 24. Februar. Es seien beim Onshore-Windgeschäft Maßnahmen eingeleitet worden. Diese würden allerdings im Projektgeschäft Zeit brauchen. Die erneute Gewinnwarnung von Gamesa im Januar sei ein Rückschlag gewesen. Zwar sei das Marktumfeld im Onshore Wind-Bereich schwierig. "Dennoch müssen wir feststellen, dass nach wie vor auch interne Probleme das Ergebnis belasten."

Siemens Gamesa kämpft im Onshore-Geschäft mit gestiegenen Kosten und mit Problemen bei der Einführung neuer Produkte. Die Tochter schreibt Verluste, die auch Siemens Energy die Bilanz verhageln. Bruch schickt nun seinen bisherigen Vorstands-Kollegen Jochen Eickholt nach Spanien. Er übernimmt Anfang März die Führung bei Gamesa von Andreas Nauen. "Jochen Eickholt ist ein ausgewiesener Experte, wenn es um die Sanierung von Unternehmen in schwierigen Situationen geht", versprach Bruch den Aktionären.

An der spanischen Börse verlieren Anteilsscheine von Siemens Gamesa am Freitag zeitweise 2,59 Prozent auf 16,56 Euro, während Papiere von Siemens Energy via XETRA zeitweise um 3,29 Prozent auf 16,44 Euro nachgeben.

Düsseldorf (Reuters)