Siemens Energy Aktie

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

13.11.2025 21:54:38

Siemens Energy erhöht nach Gewinnsprung Mittelfristziele erneut

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy erlebt weiterhin einen Boom. Die Geschäfte mit Gasturbinen laufen ebenso rund wie die Netztechnik. Das Unternehmen erhöhte daher nach einem Umsatz- und Gewinnsprung seine mittelfristigen Ziele bis 2027/28 erneut.

So soll der vergleichbare Umsatz in diesem Zeitraum im Schnitt jährlich im hohen Zehnprozentbereich steigen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München mit. Bislang hat das Management um Konzernchef Christian Bruch ein Wachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich auf dem Zettel. Dabei ausgeklammert sind Währungs- und Portfolioeffekte. Die bereinigte Ergebnismarge soll dann 14 bis 16 Prozent erreichen. Geplant waren bislang zehn bis zwölf Prozent. Die neue Prognose liegt über den bisherigen Erwartungen der Analysten, die im Schnitt von 13,5 Prozent Marge ausgehen.

Die Aktie sprang auf der Handelsplattform Tradegate um 3,3 Prozent an, nachdem sie im Xetra-Handel tief im Minus geschlossen hatte./nas/he

