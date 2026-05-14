Siemens Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Siemens Energy veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,89 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,500 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,29 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 9,96 Milliarden EUR eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,918 EUR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 10,35 Milliarden EUR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at