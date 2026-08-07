Siemens Energy hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Siemens Energy hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,800 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,31 Milliarden USD im Vergleich zu 11,05 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,274 USD sowie einem Umsatz von 12,91 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at