Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Expertenstimme
|
02.10.2026 10:16:00
Siemens Energy im Fokus: RBC erwartet kräftiges Gewinnwachstum - Aktie steigt
Die kanadische Bank RBC hat Siemens Energy in die Liste der "Top 30 Global Ideas for 2026" aufgenommen. Die Aktien belässt der Experte Colin Moody mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform". Er rechnet laut dem am Freitag vorliegenden Report bis 2030 mit einem durchschnittlichen Wachstum von 13 Prozent per annum und einer Steigerung des operativen Ergebnisses (Ebita) um im Schnitt 40 Prozent. Die Branche verzeichne derweil nur Steigerungsraten von 5 und 9 Prozent, so Moody.
Die Siemens Energy-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 2,02 Prozent auf 145,40 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
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