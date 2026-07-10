Siemens Energy im Kreuzfeuer der Analysten: Zwischen Warnungen und Rekord-Prognosen - Aktie im Minus

Die Siemens Energy-Aktie gibt heute ab

Barclays stuft die Aktie herab, während RBC das Kursziel auf 210 Euro erhöht

Analystenkonsens bleibt trotz des Rücksetzers mehrheitlich optimistisch

Die Aktie von Siemens Energy gibt heute via XETRA 1,55 Prozent auf 153,82 Euro ab und gerät damit zwischen zwei entgegengesetzte Analystenlager. Auf der einen Seite warnte Barclays kürzlich vor einem erreichten Zykluspunkt im Gasturbinengeschäft, auf der anderen Seite sehen mehrere Großbanken weiterhin deutliches Aufwärtspotenzial. Für Anleger bedeutet das: Trotz des Rücksetzers bleibt die Aktie einer der meistdiskutierten Werte im DAX.

Barclays sieht den Höhepunkt erreicht

Auslöser für die gemischte Stimmung ist auch ein Auftrag aus dem Oman, welcher Ende Juni bekanntgegeben wurde. Siemens Energy liefert Gas- und Dampfturbinen sowie Generatoren für zwei Kraftwerksprojekte mit einer Gesamtleistung von rund 2,6 Gigawatt, die Projekte tragen die Namen Misfah und Duqm und sichern zusätzlich langfristige Serviceleistungen. Ausgerechnet an diesem Tag stuft Barclays-Analyst Vlad Sergievskii die Aktie von Equal Weight auf Underweight herab. Sein Kursziel steigt zwar von 110 auf 130 Euro, liegt damit aber weiterhin deutlich unter dem aktuellen Kursniveau. Sergievskii argumentiert, das Gasturbinengeschäft habe seinen operativen Höhepunkt erreicht, nach 2026 drohe eine Normalisierung der starken Nachfrage.

RBC und Bank of America halten gegen

Widerspruch kommt von der Investmentbank-Sparte der Royal Bank of Canada. RBC Capital Markets bestätigt das Rating Outperform und hob das Kursziel von 200 auf 210 Euro an. Analyst Mark Fielding verweist auf den steigenden Strombedarf durch Rechenzentren für künstliche Intelligenz, einen Markt, in dem Siemens Energy als Ausrüster für Stromversorgung und Kühlung direkt profitiert. Bank of America geht am selben Tag noch weiter und hob den fairen Wert auf 260 Euro an, den höchsten unter den großen Häusern.

Mehrheit bleibt bei Kaufempfehlungen

Auch jenseits der beiden Extrempositionen überwiegt der Optimismus. JPMorgan nennt ein Kursziel von 225 Euro, Jefferies Financial Group sieht 215 Euro, und die Deutsche Bank taxiert den fairen Wert auf 200 Euro. Alle drei Häuser bestätigen ihre Kaufempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel aus den Einschätzungen mehrerer Analysten wird derzeit auf 190,30 Euro beziffert. Von elf erfassten Analysten empfiehlt die deutliche Mehrheit den Kauf der Aktie, nur wenige Häuser raten zur Zurückhaltung.

Charttechnik zeigt Verschnaufpause

Nach dem Rekordhoch von 195,54 Euro am 24. April notiert die Aktie damit spürbar tiefer und bewegt sich in etwa auf Höhe ihres 50-Tage-Durchschnitts von 166,02 Euro. Aus Sicht vieler Marktbeobachter passt das zu einer normalen Konsolidierung nach dem kräftigen Anstieg der vergangenen Monate. Entscheidend wird sein, welche der beiden Analystenthesen sich in den kommenden Wochen bestätigt.

Der nächste konkrete Prüfstein ist der 5. August: Dann legt Siemens Energy die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Im Fokus steht, ob der hohe Auftragsbestand tatsächlich in stabile Margen übersetzt wird und wie weit die Sanierung der Windkrafttochter Siemens Gamesa fortschreitet, jener Punkt, an dem sich Barclays und RBC am deutlichsten unterscheiden.

Die Bewertung bleibt anspruchsvoll. Das KGV der Aktie wird mit 61,05 ausgewiesen, und die Kursziele der Analysten streuen mit einer Spanne von 130 bis 260 Euro breit. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at

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