26.11.2025 06:31:28
Siemens Energy India legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Siemens Energy India hat am 24.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 9,77 INR sowie einem Umsatz von 25,07 Milliarden INR gerechnet.
Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 30,58 INR und einen Umsatz von 76,49 Milliarden INR in Aussicht gestellt.
