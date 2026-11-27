Siemens Energy India hat am 25.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,33 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 10,10 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy India im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 34,53 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 26,46 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 16,07 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 31,83 Milliarden INR erwartet.

In Sachen EPS wurden 50,01 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy India 30,89 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 102,43 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 78,05 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at