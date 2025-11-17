17.11.2025 06:31:29

Siemens Energy informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Siemens Energy präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,370 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,19 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 10,70 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,49 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 43,14 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 37,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 15,48 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 45,45 Milliarden USD festgelegt.

