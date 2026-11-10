Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
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10.11.2026 20:32:38
Siemens Energy: Kaufen bis Ende 2030 für weitere 9 Milliarden Euro Aktien zurück
BERLIN (dpa-AFX) - Der Energietechnik-Konzern Siemens Energy weitet sein Aktienrückkaufprogramm aus. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2030 sollen weitere eigene Anteilschein erworben werden, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Dabei gehe es um einen Wert von bis zu neun Milliarden Euro, zusätzlich zu dem derzeit laufenden Aktienrückkauf von bis zu sechs Milliarden Euro.
Anleger zeigten sich erfreut. Die Siemens-Energy-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um mehr als zwei Prozent zu./he/bek
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