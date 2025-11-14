Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|
14.11.2025 11:21:08
Siemens Energy lifts profit outlook on data centre and gas turbine demand
German group’s order backlog reaches record levelsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG (spons. ADRs)
|113,00
|0,00%
|Siemens AG
|229,65
|-0,15%
|Siemens Energy AG
|110,35
|1,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.