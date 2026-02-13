Siemens Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Siemens Energy veröffentlichte am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,79 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,230 EUR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,68 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,94 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,836 EUR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 9,80 Milliarden EUR taxiert.

Redaktion finanzen.at