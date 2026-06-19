Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Analystenstimme
|
19.06.2026 15:13:00
Siemens Energy: Möglicher Portfolioumbau überzeugt Analysten - Aktie verliert dennoch
Deutsche Bank Research hat Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Sollte sich der Energietechnikkonzern wie im "Manager Magazin" berichtet vom Geschäft mit Kompressoren und Dampfturbinen trennen, würden die Aktionäre davon profitieren, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Siemens Energy könnte sich damit auf das Thema Elektrifizierung konzentrieren und seine Aktivitäten im Bereich Öl und Gas loswerden, was das Margenprofil verbessern würde. Auch die Konzernstruktur würde sich vereinfachen und damit besser vergleichbar mit der von Konkurrent GE Vernova werden, was den Bewertungsrückstand auf diesen verringern könnte.
Die Siemens Energy-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,44 Prozent auf 168,60 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquelle: Siemens Energy AG
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