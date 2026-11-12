Siemens Energy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Siemens Energy lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,190 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,83 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,43 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,46 EUR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 12,76 Milliarden EUR umgesetzt wurden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 4,44 EUR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein Gewinn pro Aktie von 1,63 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 44,24 Milliarden EUR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 39,08 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,47 EUR prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 44,22 Milliarden EUR erwartet.

Redaktion finanzen.at