13.02.2026 06:31:29
Siemens Energy präsentierte Quartalsergebnisse
Siemens Energy hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,92 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,250 USD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,26 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,983 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 11,55 Milliarden USD gerechnet.
