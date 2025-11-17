17.11.2025 06:31:29

Siemens Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Siemens Energy präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,340 EUR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 10,43 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,74 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,05 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,63 EUR beziffert. Im Vorjahr hatten 1,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 39,08 Milliarden EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 34,47 Milliarden EUR umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,65 EUR und einem Umsatz von 39,02 Milliarden EUR für das Geschäftsjahr ausgegangen.

