Siemens Energy stoppt Neugeschäft in Russland

Der Elektrotechnikkonzern Siemens Energy tritt angesichts der russischen Invasion in der Ukraine auf die Bremse im Russlandgeschäft. "Siemens Energy unterstützt die Haltung der internationalen Regierungskoalition, die Sanktionen gegen Russland verhängt hat", schrieb der Vorstand in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief an die Mitarbeiter.