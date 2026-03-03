Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Kapitalmaßnahme
|
03.03.2026 21:00:01
Siemens Energy trotz milliardenschwerem Aktienrückkauf unter Druck
Starten soll der am heutigen Dienstag beschlossene Aktienrückkauf Unternehmensangaben zufolge am morgigen Mittwoch und spätestens am 30. September enden. Die zurückgekauften Aktien sollen entweder eingezogen oder im Rahmen von aktienbasierten Vergütungs- beziehungsweise Belegschaftsaktienprogrammen an Mitarbeiter ausgegeben werden. Siemens Energy-Aktie zeitweise 4,27 Prozent auf 157,00 Euro.Im nachbörslichen Tradegate-Handel verliert die
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Siemens Energy AG
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
03.03.26
|NACHBÖRSE/XDAX +0,9% auf 23.995 Pkt - Siemens Energy unbewegt (Dow Jones)
|
03.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer nehmen am Dienstagnachmittag Reißaus (finanzen.at)
|
03.03.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX-Anleger ergreifen nachmittags die Flucht (finanzen.at)
|
03.03.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 unter Druck (finanzen.at)
|
03.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: Deutlicher Rückschlag am Dienstagmittag für den LUS-DAX (finanzen.at)
|
03.03.26