Kapitalmaßnahme 03.03.2026 21:00:01

Siemens Energy trotz milliardenschwerem Aktienrückkauf unter Druck

Siemens Energy trotz milliardenschwerem Aktienrückkauf unter Druck

Siemens Energy kauft Aktien für bis zu 2 Milliarden Euro zurück.

Starten soll der am heutigen Dienstag beschlossene Aktienrückkauf Unternehmensangaben zufolge am morgigen Mittwoch und spätestens am 30. September enden. Die zurückgekauften Aktien sollen entweder eingezogen oder im Rahmen von aktienbasierten Vergütungs- beziehungsweise Belegschaftsaktienprogrammen an Mitarbeiter ausgegeben werden.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel verliert die Siemens Energy-Aktie zeitweise 4,27 Prozent auf 157,00 Euro.

DOW JONES

