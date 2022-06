Siemens Energy veräußert Heat Transfer Technology an Mutares - Aktien steigen stark

Finanzielle Einzelheiten nannte die Mutares SE & Co KGaA nicht. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal erwartet. ie Sparte Heat Transfer Technology ist den Angaben zufolge ein Spezialist auf dem Gebiet der Abhitzedampferzeugnisse für gasbefeuerte Kraftwerke und Energieeffizienzanwendungen im industriellen Maßstab. Das Unternehmen beschäftigt rund 270 Mitarbeiter, hauptsächlich in den Niederlanden und in Deutschland. Mutares stärkt mit der Akquisition das Segment Engineering & Technology und erwarte signifikante Synergieeffekte mit dem Kraftwerksgeschäft seiner Tochter Balcke-Dürr.

Mutares-Aktien steigen via XETRA zeitweise um 4,68 Prozent auf 18,80 Euro. Für Siemens Energy-Titel geht es um 2,32 Prozent nach oben auf 15,67 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)