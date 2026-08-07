Siemens Energy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Siemens Energy hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,28 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,710 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 11,45 Milliarden EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,75 Milliarden EUR umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,19 EUR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 11,26 Milliarden EUR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at