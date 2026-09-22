Siemens erhält Auftrag für Österreichs Bahninfrastruktur über 1,3 Mrd EUR

DOW JONES--Siemens digitalisiert Stellwerkstechnik in Österreich. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er einen entsprechenden Auftrag im Wert von rund 1,3 Milliarden Euro von der ÖBB-Infrastruktur AG erhalten. Die Vergabe sei im Rahmen einer langfristigen Rahmenvereinbarung mit einem Gesamtvolumen von 2,6 Milliarden Euro erfolgt, so Siemens. Den Startschuss für die schrittweise und flächendeckende Einführung digitaler Stellwerke in Österreich soll ein Pilotprojekt im vierten Quartal 2030 geben.

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September 22, 2026 10:17 ET (14:17 GMT)