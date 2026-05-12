Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41EEL / ISIN: US82537J1088
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12.05.2026 12:44:39
Siemens erwägt Übernahme von Bahntechnikfirma Mer Mec - Agentur
DOW JONES--Siemens will sich einem Agenturbericht zufolge möglicherweise im Bereich Bahntechnik verstärken. Der Konzern erwäge die Übernahme der Mer Mec SpA, einem italienischen Hersteller von Signal- und Kommunikationsausrüstung für Bahnen, wie Bloomberg berichtet. Mer Mec könnte in einem Deal mit über 1 Milliarde Euro bewertet werden. Siemens lehnte auf Anfrage von Dow Jones Newswires eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/brb
(END) Dow Jones Newswires
May 12, 2026 06:45 ET (10:45 GMT)
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