Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
12.11.2026 10:01:38
Siemens erwartet keine Probleme durch Nvidia-Führungskrise
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Krise rund um Nvidia-Chef (NVIDIA) Jensen Huang macht Siemens-Chef (Siemens) Roland Busch wenig Sorgen, obwohl der Münchner Konzern eng mit dem US-Unternehmen kooperiert. "Wir reden hier über eine relativ große Firma, auch mit einem großen Team", betont Busch. Die Tagesarbeit finde mit anderen Menschen statt, beispielsweise dem Manager Rev Lebaredia. "Die Projekte, die wir da haben, laufen unabhängig davon weiter."
Die Frage, wie es mit der Führung bei Nvidia weitergehe, müsse sich der dortige Aufsichtsrat stellen. "Aber die Firma wird so oder so weiterlaufen." Er glaube, "dass wir an dieser Stelle das zu sehr projizieren auf eine Person", sagte Busch. Das liege sicher auch am Hype. Aber die Arbeit von Siemens mit Nvidia finde "zwei, drei Ebenen darunter statt". Letztlich sei es eine Partnerschaft zwischen Unternehmen und er glaube, dass die aktuellen Vorgänge keinen Einfluss darauf haben werden.
Siemens arbeitet mit Nvidia unter anderem bei der Simulation von Prozessen realistisch aussehender digitaler Zwillinge zusammen. Nvidias Chef Huang steht nach einer Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin unter Druck./ruc/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens AG
|
15:58
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:58
|Euro STOXX 50 aktuell: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|Freitagshandel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX steigt (finanzen.at)
|
12:26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Freitagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
|
09:28
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG
|12.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|12.11.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|12.11.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|12.11.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12.11.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|144,66
|-3,59%
|Siemens AG
|277,95
|-0,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen verbuchen Verluste. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.