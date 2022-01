Siemens Gamesa: Aktie startet Rebound - Hoffnung auf Siemens Energy

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Der Schock nach der Gewinnwarnung scheint verdaut. Mit einem deutlichen Kursplus von acht Prozent schließt die Aktie von Siemens Gamesa am Donnerstag das Gap, das durch den Kurssturz vergangene Woche ausgelöst wurde. Hoffnung machen neue Gerüchte um eine Komplettübernahme durch Siemens Energy .Unter Berufung auf Insider berichtet Reuters, dass Siemens Energy die Überlegungen intensiviert, den Turbinenbauer komplett zu schlucken. Bislang hält der DAX-Konzern zwei Drittel an Gamesa. Geprüft werde nun, wie die Übernahme am günstigsten und bilanzschonendsten umgesetzt werden könne.Eine Möglichkeit sei ein Übernahmeangebot mit eigenen Aktien . Denn dem Management ist wichtig, das Investment-Grade-Rating nicht zu verlieren. Bis Sommer könnte laut den Insidern eine Lösung gefunden sein. Aktuell müsste Siemens Energy rund 4,7 Milliarden Euro investieren, um sich Gamesa komplett einzuverleiben.