Siemens Gamesa-Aktie wenig bewegt: Siemens Gamesa hat Großauftrag für Offshore-Projekte in Taiwan erhalten

Der Windanlagenhersteller Siemens Gamesa hat eine Vereinbarung über den Bau von Meeresanlagen über mehr als ein Gigawatt in Taiwan unterzeichnet.

Die drei Offshore-Projekte über insgesamt 1.044 Megawatt seien der größte Auftrag für Seeanlagen in Taiwan bislang, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Zamudio mit. Enthalten sind zudem Serviceleistungen über 15 Jahre, mit Option auf Verlängerung auf 20 Jahre. Die Aufträge sollen nach der endgültigen Vertragsunterzeichnung im Kalenderjahr 2023 verbucht werden.

Siemens Gamesa will dazu seine Produktion in Taiwan vergrößern. Bereits Ende September hatte das Unternehmen den Ausbau angekündigt. So soll die Quadratmeterfläche ebenso wie die Zahl der Arbeitsplätze mehr als verdreifacht werden. Die ausgebaute Fabrik soll ihren Betrieb 2024 aufnehmen.

An der Börse in Madrid gewinnen die Siemens Gamesa-Aktien zeitweise minimale 0,03 Prozent auf 17,89 Euro.

/nas/stk

ZAMUDIO (dpa-AFX)