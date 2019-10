Siemens Gamesa übernimmt wesentliche Teile von Senvion

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Gamesa übernimmt vom insolventen Wettbewerber Senvion wesentliche Teile des Wartungsgeschäftes für europäische Windkraftanlagen an Land und die Rotorblattproduktion in Portugal. Nachdem der Gläubigerausschuss bereits am 11. Oktober zugestimmt hat, wurde jetzt der Kaufvertrag unterzeichnet, wie Senvion mitteilte. Rund 60 Prozent der Belegschaft - mehr als 2.000 Mitarbeiter - wechseln zu dem spanisch-deutschen Windenergieriesen. Senvion-CEO Yves Rannou äußerte sich überzeugt, dass "der neue Eigentümer eine gute Zukunftsperspektive für den Geschäftsbereich bietet".

Der Verkaufsabschluss kommt nicht überraschend. Mitte September hatte Senvion gemeldet, man führe exklusive Verhandlungen mit Siemens Gamesa. Den Kaufpreis bezifferte Siemens Gamesa am Montag auf 200 Millionen Euro.

Senvion war nach gescheiterten Gesprächen mit seinen Kreditgebern im April in die Insolvenz gegangen. Es gelang in den Folgemonaten nicht, einen Käufer für das gesamte Unternehmen zu finden. Einige der jetzt nicht verkauften Bereiche werden jetzt liquidiert, um sozialverträgliche Lösungen für verbleibende Mitarbeiter zu finden. Für andere Bereiche, darunter das außereuropäische Servicegeschäft und das Geschäft in Indien wird weiter mit potenziellen Käufern verhandelt.

Die jetzt vereinbarten Verkäufe an Siemens Gamesa müssen noch von den nötigen Regulierern gebilligt werden.

