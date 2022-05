Siemens gibt Russland-Geschäft auf - Der Rest läuft

Der endgültige Rückzug aus Russland nach 170 Jahren überschattet das ansonsten florierende Geschäft von Siemens . Mit 572 Millionen Euro schlägt sich die Abwicklung des restlichen Geschäfts - vor allem in der Zug-Sparte - in der Bilanz des Münchner Technologiekonzerns nieder, der in Russland noch 3000 Mitarbeiter beschäftigt.