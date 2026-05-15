Siemens hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Siemens ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Siemens die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 1,50 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23,11 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 20,79 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at