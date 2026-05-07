Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Aktie bewertet
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07.05.2026 14:37:47
Siemens Healthineers-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight
Die britische Investmentbank Barclays hat Siemens Healthineers nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal und gesenkten Zielen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung auf das um 4 Prozent verfehlte operative Ergebnis des Medizintechnikkonzerns sowie die gekappte Umsatzprognose für das Gesamtgeschäftsjahr. Die Prognose für das Ergebnis je Aktie liege nur ein Prozent unter der Konsensschätzung. Sie berücksichtige Inflationsbelastungen im zweiten Halbjahr.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 14:21 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,3 Prozent auf 33,71 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 63,16 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 1 220 295 Stück. Die Aktie büßte auf Jahressicht 2026 um 23,2 Prozent ein. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 07.05.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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