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Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Analyse im Fokus 22.05.2026 11:22:47

Siemens Healthineers-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight

Siemens Healthineers-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight

Barclays Capital hat eine eingehende Prüfung der Siemens Healthineers-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einer hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Diskutiert worden sei unter anderem über das Thema Verbraucherpreise, erwähnte Hassan Al-Wakeel am Freitag. Bei dem Medizintechnik-Konzern böten Dienstleistungsverträge wegen enthaltener Verbraucherpreisindex-Klauseln eine gute Absicherung gegen die Inflation.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens Healthineers-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 11:05 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 34,57 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 44,63 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 72 174 Siemens Healthineers-Aktien. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2026 21,2 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Siemens Healthineers am 31.07.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 05:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 05:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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