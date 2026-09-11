Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Siemens Healthineers-Analyse im Blick
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11.09.2026 12:13:48
Siemens Healthineers-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Hold
Die Privatbank Berenberg hat Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Der Medizintechnik- und Life-Science-Sektor bleibe fundamental attraktiv, wie die jüngsten Geschäftszahlen gezeigt hätten, schrieb Sam England in seiner Branchenbetrachtung vom Donnerstag. Er ist "vorsichtig optimistisch", nachdem mehr als die Hälfte der Unternehmen in der jüngsten Berichtssaison die Markterwartungen übertroffen habe. Allerdings erwartet er keine branchenweite Erholung, sondern sieht deutliche Unterschiede zwischen den besten und den schwächsten Branchenvertretern. Mittelfristig am wichtigsten sei ein robustes organisches Wachstum. Diesbezüglich sieht England Alcon, Sartorius, Sobi, Tecan und Embla am besten aufgestellt. Bei Siemens Healthineers fehlten ungeachtet der attraktiven Bewertung kurzfristige Kurstreiber.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Um 11:57 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 38,63 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 3,55 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. 70 801 Siemens Healthineers-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 11,9 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q4 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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