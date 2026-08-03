Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
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03.08.2026 13:52:47
Siemens Healthineers-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das organische Wachstum in der Sparte Bildgebung sei mit 2,3 Prozent hinter der Konsensschätzung von 5,4 Prozent zurückgeblieben, schrieb Graham Doyle in einer am Montag vorliegenden Studie. Alles in allem sei das Zahlenwerk des Herstellers von Medizintechnik "unschön".
Aktienauswertung: Die Siemens Healthineers-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 13:35 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,4 Prozent auf 38,50 EUR nach oben. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 1,30 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 334 576 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 12,2 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens Healthineers am 05.11.2026 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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