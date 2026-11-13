Siemens Healthineers Aktie

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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Experten-Analyse 13.11.2026 15:37:47

Siemens Healthineers-Aktie: Bernstein Research gibt niedrigeres Market-Perform-Rating

Siemens Healthineers-Aktie: Bernstein Research gibt niedrigeres Market-Perform-Rating

Das Siemens Healthineers-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Bernstein Research-Analyst Susannah Ludwig unterzogen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Healthineers von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 44,50 auf 44 Euro gesenkt. Analystin Susannah Ludwig begründete die Abstufung in einer am Freitag vorliegenden Studie zunächst mit der verbesserten Bewertung des Medizintechnikherstellers. Hinzu komme die Erwartung eines weiteren Jahres mit nur begrenztem Wachstum beim Gewinn je Aktie. Sie vermisst deshalb das Potenzial für eine weitere Neubewertung.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich um 15:21 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 43,83 EUR an der Tafel. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 0,39 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 202 984 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt. Das Papier büßte seit Anfang des Jahres 2026 0,1 Prozent ein.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com,Siemens AG

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